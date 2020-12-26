Пять единиц оружия изъяли у нарушителя Карелии

Сотрудники управления Росгвардии в течение недели провели 97 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, и выявили нарушения.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, по итогам проверок выявлено одно правонарушение в сфере оборота оружия, правонарушителя привлекли к административной ответственности. Изъято пять единиц оружия.



Граждане добровольно сдали 14 единиц огнестрельного оружия.



Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в 16-й раз задержали скандалиста и выпивоху.