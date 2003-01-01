Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

Гостиница, отель, хостел - в Приладожье готовят к открытию еще пять объектов для размещения туристов.
Туристический поток в столицу Приладожья растет постоянно. На спрос отвечают компании, работающие в сфере туризма. В этом году они откроют пять мест размещения разных типов.
— На городском причале построили новый апарт-отель «ValoRanta» (что в переводе означает «Светлый берег»). Его возвели на месте заброшенного производственного здания. Федеральная сеть гостиниц «ТриА-Девелопмент» завершает строительство гостиницы в сегменте «доступное качество» и уже осенью ее откроет, — сообщил на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.
Готовят к запуску парк-отель «ЯМИЛАХТИ», который включает в себя отдельно стоящие барнхаусы из карельской сосны с террасой и дровяным камином. Для эконом-отдыха строят новый мини хостел на улице Бондарева с двухъярусными кроватями и общей зоной кухни.
В стадии завершения клубный дом «Ладожский», расположенный в исторической части города в здании бывшей типографии и редакции газеты «Ладога». Инвестор сохраняет исторический облик здания.
— Таким образом, мы не только решаем вопросы размещения наших гостей, но и приводим в порядок исторические здания города и прилегающие территории, — отметил Парфенчиков.
За 7 месяцев этого года поступления от туристического налога в бюджет Сортавальского округа уже превысили 7 миллионов рублей. А в целом по Карелии эта сумма составила более 30 миллионов. На 21% выросли также и поступления от предприятий сферы туризма. За прошедшие полгода республика заработала на туризме 478,6 миллионов рублей, уточнил губернатор.