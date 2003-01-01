Пять карельских гимнасток и один лыжник удостоены звания «Мастера спорта России»

Юниорам из Карелии присвоено спортивное звание первой категории.
В соответствии с приказом федерального Минспорта от 26 сентября 2025 № 209-нг «Мастерами спорта России» стали шестеро карельских юниоров, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
Почётное звание присвоено лыжнику из Костомукши Корнею Корнееву и воспитанницам петрозаводской Детско-юношеской школы олимпийского резерва Дарье Гончарук, Ярославе Ершовой, Эвелине Москаленко, Ксении Осиповой и Лии Труфановой, занимающимся художественной гимнастикой.
— Дорогие спортсмены, пусть этот титул станет только ступенью к новым вершинам. Желаем не останавливаться на достигнутом, уверенно двигаться вперёд и радовать Карелию новыми победами! — поздравили ребят в ЦСП.