Пять карельских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России»

Министерство спорта России присвоило почётное звание «Мастер спорта» пяти спортсменам из Карелии, представляющим каратэ и танцевальный спорт.

Пять спортсменов из Карелии получили почётное спортивное звание «Мастер спорта России» согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2026 года. Этот высокий титул, являющийся одним из самых престижных в отечественном спорте, присваивается за многолетнюю работу, выполнение строгих нормативов и выдающиеся результаты.

Среди новых мастеров спорта — представители разных дисциплин. Звания удостоен Роман Шмаков, спортсмен Центра спортивной подготовки, выступающий во всестилевом каратэ. Его тренером является Инна Шишкина. В танцевальном спорте высшую спортивную категорию получили четверо воспитанников клуба «РИТМ»: Владислав Вахрушев, Александра Каблова, Алексей Майоров и Вера Маркова.

Центр спортивной подготовки Республики Карелия поздравил спортсменов и их наставников со значимым достижением. В поздравлении отмечается, что за этим званием стоят годы упорных тренировок, физическая и психологическая устойчивость, а также ежедневная работа на пределе возможностей. Спортивному сообществу Карелии пожелали уверенного движения вперёд, новых стартов и побед.



