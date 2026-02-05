РЕКЛАМА
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Политкухня
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
Обществоведение
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Новости

Пять карельских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России»

23:28

Министр образования Карелии отменила дисциплинарные взыскания педагогам Туокслахтинской школы

22:31

Чем запомнился этот день

22:20

Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя частью коллектива РБ

20:58

Армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала

20:39

Спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии

20:02

В издательском доме «Губерния» новый главный редактор

19:28

Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус

19:02

В Петрозаводск прибыла официальная делегация из города-побратима Вагаршапата

18:42

Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

18:32

В Карелии учредят День ветеранов боевых действий

18:15

В Карелии ликвидировали опасные ледовые заторы на реке Нижний Выг

17:36

Министр транспорта Карелии объяснил, почему ремонт аварийного моста в Сумериа затянулся

17:16

Морозы до -26°С вернутся в Карелию 6 февраля

17:03

В «Петербургтеплоэнерго» продлили акцию по списанию пеней

16:50

Стоянку транспорта запретят возле делового комплекса в центре Петрозаводска

16:42

Питьевая вода в Калевале не соответствует нормам

16:34

На блоке Б петрозаводской межрайонной больницы с поликлиникой специалисты монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование

16:25

С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

16:16

Видеоэкскурсия от компании «КСМ» по новой поликлинике в Петрозаводске

16:10

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о заброшенном аварийном мосте в Карелии

16:04

В Петрозаводске полицейские задержали похитителя велосипеда

15:46

Министр здравоохранения Карелии рассказал жителям Чупы о развитии медпомощи в Лоухском районе

15:31

Фестиваль документального кино пройдет в Приладожском центре Николая Рериха

15:15

При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок

15:00

Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии

14:33

Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска

14:27

В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

14:16

Жителя Карелии будут судить за резню бензопилой

14:01

28-летняя петрозаводчанка стала жертвой аферистов на сайте знакомств и потеряла 2,3 млн рублей

13:45

Магнитные бури планетарного масштаба обрушились на Землю

13:32

Карельских девятиклассников ждет итоговое собеседование

13:19

В Карелии вырастет «Деревня сказок» с домами-норами хоббитов

13:07

В Петрозаводске сотрудник Росгвардии задержал грабителя в свой выходной день

12:49

Капремонт, финансирование, «дорожная карта»: что поручил Андрей Сергеев по соцобъектам Медвежьегорска

12:37

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

12:31

Мастер-класс по калиткам провели для семей ветеранов СВО в Петрозаводске

12:25

Служба крови Петрозаводска приглашает горожан стать донорами

12:17

В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку

11:44

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже

11:28

Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии

11:16

Спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье

11:05

В Лоухской больнице утвердили график выездов врачей в район

11:01

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

10:47

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

10:31

Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска

10:12

В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет

09:58

В Петрозаводске кассира подозревают в незаконных манипуляциях с чеками

09:38

Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО

09:22

Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет

08:58

В Беломорском округе восстановлено водоснабжение

08:39

Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске

08:20

В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли

08:00

В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение

07:40

В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах

07:20

В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска

07:00

На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска

06:40

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

00:10
Пять карельских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России»
05 февраля, 23:28 Спорт
Министерство спорта России присвоило почётное звание «Мастер спорта» пяти спортсменам из Карелии, представляющим каратэ и танцевальный спорт.

фото: © Центр спортивной подготовки/ ВК

Пять спортсменов из Карелии получили почётное спортивное звание «Мастер спорта России» согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2026 года. Этот высокий титул, являющийся одним из самых престижных в отечественном спорте, присваивается за многолетнюю работу, выполнение строгих нормативов и выдающиеся результаты.

Среди новых мастеров спорта — представители разных дисциплин. Звания удостоен Роман Шмаков, спортсмен Центра спортивной подготовки, выступающий во всестилевом каратэ. Его тренером является Инна Шишкина. В танцевальном спорте высшую спортивную категорию получили четверо воспитанников клуба «РИТМ»: Владислав Вахрушев, Александра Каблова, Алексей Майоров и Вера Маркова.

Центр спортивной подготовки Республики Карелия поздравил спортсменов и их наставников со значимым достижением. В поздравлении отмечается, что за этим званием стоят годы упорных тренировок, физическая и психологическая устойчивость, а также ежедневная работа на пределе возможностей. Спортивному сообществу Карелии пожелали уверенного движения вперёд, новых стартов и побед.

Ранее мы сообщали, что участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии.

