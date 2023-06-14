Пять километров тротуаров обустроят на подъезде к самому северному райцентру Карелии (ФОТО)

В Лоухском районе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в паблике «Дороги Республики Карелия».

Стартовали дорожные работы на подъезде к поселку Лоухи, где проживает более 3,6 тысячи человек.



Подрядчиком выступило Кольское дорожно-строительное управление. Рабочие сняли старый асфальт, ремонтируют водопропускные трубы, вскоре приступят к укладке нового дорожного полотна.



В границах населенных пунктов, через которые проходит дорога, должны обустроить тротуары общей протяженностью 4 950 метров, а также автопавильоны.



Работы должны завершить до конца октября этого года, говорится в сообщении паблика «Дороги Республики Карелия».



