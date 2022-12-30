Пять малышей родились в новогоднюю ночь в Карелии

За минувший год в перинатальном центре появились на свет 3695 детей.

В новогоднюю ночь в Карелии родились 5 малышей: 4 мальчика и 1 девочка. У всех мам были первые роды. Возраст матерей: 21, 23, 25, 28 и 36 лет. Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего в 2022 году в перинатальном центре появились на свет 3695 детей, из них 1926 мальчиков (52%) и 1769 девочек (48%), 59 – двоен.

37% родившихся в Карелии детей в 2022 году стали первенцами, 35% - вторыми, 19% - третьим ребенком. У 5% родивших, ребёнок стал 4, у 2,3% 5 и более. В одном случае были десятые роды.

23% женщин, ставших матерями, исполнилось 25-29 лет, еще 32% - от 30 до 34 лет. 5% родили в возрасте от 40 до 44 лет.