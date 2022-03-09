Пять миллионов тонн бумаги произведено на БДМ-9 Сегежского ЦБК

Первая бумага на БДМ-9 появилась 50 лет назад.

Знаменательная для Сегежского ЦБК и Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») дата. В эти дни исполняется 50 лет с момента ввода в эксплуатацию БДМ-9. Первый пуск под нагрузкой на новой бумагоделательной машине был осуществлен в середине марта 1972 года. 15 марта в 06.00 на скорости 320 м/мин вышла первая бумага. Комбинат ждал этого события два года.

В этой большой трудовой победе был вклад множества работников ЦБК, а также строителей треста «Сегежстрой», многочисленных субподрядных организаций, коллективов пусконаладочных управлений. В подготовке оборудования потока бумагоделательной машины № 9 к пуску и пуске оборудования наряду с эксплуатационным персоналом Сегежского ЦБК принимали участие специалисты Петрозаводского, Пермского, Московского, Ленинградского и других специализированных управлений В/О «Оргбумдрев».



Ветераны Сегежского ЦБК, работавшие в разные годы на БДМ-9, в том числе и на пуске в 1972 году. © Segezha Group

Проектное задание на расширение и реконструкцию Сегежского ЦБК разработано Гипробумом. Проектный институт разрабатывал комплексную документацию в области промышленного строительства для целлюлозно-бумажных производств. К слову, сегодня Гипробум, сохраняющий своё имя, торговую марку, традиции и квалификационный потенциал, находится в составе Segezha Group.

Архивные публикации свидетельствуют о том, что разрешение на пуск новой БДМ-9 было дано 14 марта после 16.00. В 17.00 в работу запустили сушильную часть буммашины, затем и прессовую часть. Не все идет гладко. И вот долгожданный момент — появление первой бумаги… Узкая лента бумаги. Затем она становится шире и шире, и бумага наматывается на тамбур… Этот восторг могут оценить только «бумажники». Слезы радости на глазах даже у мужчин.



Архивный снимок газеты «Сегежский бумажник» информирует о первой бумаге на новой буммашине. Фото: © Segezha Group

50 лет — достойный срок для производства. За эти пять десятилетий БДМ-9 стала местом постоянной работы для многих и многих жителей Сегежи. Технологи, машинисты, сушильщики, резчики, размольщики, операторы, лаборанты прикладывают и сегодня профессиональные усилия для того, чтобы качество нашей бумаги оставалось неизменно самым лучшим.

С пуска машины и включая 2 месяца 2022 года на БДМ-9 выработано почти пять миллионов тонн бумаги — 4597681,296 тонн.

Segezha Group — Сегежский ЦБК поздравляет ветеранов и действующих сотрудников комбината со знаменательной датой.