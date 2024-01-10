Пять невнимательных водителей в Петрозаводске остались без автомобилей

Машины на Кукковке мешали работе снегоуборочной техники.
По сообщению Госавтоинпекции Петрозаводска, пятеро автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств, и временно лишились своих машин.
Припаркованные с нарушениями автомобили на улице Ровио, мешающие работе снегоуборочной техники, были эвакуированы на спецстоянку.
Помимо этого, водители автомобилей заплатят штраф в полторы тысячи рублей.
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