23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03

Умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк

22:40

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

22:00

Юная пловчиха обновила рекорд Карелии на соревнованиях в Петрозаводске

21:30

В Заонежье на средства известного биатлониста завершили строительство причала для теплоходов

20:30

МРОТ в России поднимут более чем на 20% — Мишустин

19:30

Около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка

18:48

Детям до 16 лет запретят выгуливать потенциально опасных собак

18:30

На жителя Сортавальского округа напал знакомый и ударил бутылкой из-под коньяка по голове

17:55

Обыски прошли в Корпорации развития Карелии

17:45

Минометную мину времен войны обнаружили в лесу в Приладожье

17:35

В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

17:15

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

17:00

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

16:40

Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

16:30

В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

16:20

Свободные квартиры с шикарными видами еще остались в ЖК «Флотилия»

16:17

Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

16:10

В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

16:00

35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

15:40

В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

15:25

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

15:10

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

14:50

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10
Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов
Сегодня 13:15 Благоустройство
В мэрии рассказали, какие территории будут обслуживать современные машины.

фото: © Инна Колыхматова

Сегодня, 25 сентября, на баланс петрозаводского предприятия «Автоспецтранс» поступили 5 новых мусоровозов, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

Спецмашины будут обслуживать сразу 7 районов карельской столицы — Перевалку, Древлянку, Зареку, Сулажгору, Голиковку, Железнодорожный район и СКЗ.

— Техника современная. Водителям при выгрузке мусора на свалке больше не нужно выходить из кабины. Также в кабине обустроены камеры заднего вида, что удобно при передвижении во дворах, — рассказала мэр.

Напомним, в начале сентября на улицы Петрозаводска вышли 4 новых ломовоза, которые занимаются уборкой крупногабаритных отходов.

