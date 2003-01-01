Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

В мэрии рассказали, какие территории будут обслуживать современные машины.
Сегодня, 25 сентября, на баланс петрозаводского предприятия «Автоспецтранс» поступили 5 новых мусоровозов, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
Спецмашины будут обслуживать сразу 7 районов карельской столицы — Перевалку, Древлянку, Зареку, Сулажгору, Голиковку, Железнодорожный район и СКЗ.
— Техника современная. Водителям при выгрузке мусора на свалке больше не нужно выходить из кабины. Также в кабине обустроены камеры заднего вида, что удобно при передвижении во дворах, — рассказала мэр.
Напомним, в начале сентября на улицы Петрозаводска вышли 4 новых ломовоза, которые занимаются уборкой крупногабаритных отходов.