Пять новых мусоровозов собирают для Петрозаводска на курганском заводе

В Кургане собирают новые мусоровозы для петрозаводского предприятия «Автоспецтранс».

Машины поступят в Петрозаводск до конца августа. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава города Инна Колыхматова.

— Рабочие курганского завода уже изготавливают мусоровозы для перевозки твердых коммунальных отходов. Объем бункера — 20 кубометров. Пять новых единиц спецтехники поступит в Петрозаводск до 25 августа, — написала Инна Колыхматова.

Также мэрия проводит конкурсные процедуры на закупку четырех ломовозов, которые, как и мусоровозы, пополнят парк городского предприятия «Автоспецтранс».

На сегодня по договору субподряда с региональным оператором предприятие обслуживает контейнерные площадки в шести районах Петрозаводска.