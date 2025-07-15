Пять новых мусоровозов собирают для Петрозаводска на курганском заводе

В Кургане собирают новые мусоровозы для петрозаводского предприятия «Автоспецтранс».
Машины поступят в Петрозаводск до конца августа. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава города Инна Колыхматова.
— Рабочие курганского завода уже изготавливают мусоровозы для перевозки твердых коммунальных отходов. Объем бункера — 20 кубометров. Пять новых единиц спецтехники поступит в Петрозаводск до 25 августа, — написала Инна Колыхматова.
Также мэрия проводит конкурсные процедуры на закупку четырех ломовозов, которые, как и мусоровозы, пополнят парк городского предприятия «Автоспецтранс».
На сегодня по договору субподряда с региональным оператором предприятие обслуживает контейнерные площадки в шести районах Петрозаводска.
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