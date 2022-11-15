Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Сегодня 12:16

Пять новых троллейбусов выйдут на маршруты в Петрозаводске с 5 декабря

Новости. Общество
15:43, 01 Декабря 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Троллейбусы белорусского производства будут работать на всех маршрутах, кроме № 7а.

На следующей неделе по улицы Петрозаводска выйдет новая партия троллейбусов белорусского производства. Они уже прошли техосмотр и страхование, сейчас водители завершают их обкатку. Возможность прокатиться на пяти новых машинах у горожан появится 5 декабря. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Отличное дополнение к 16 вологодским троллейбусам, которые уже с лета курсируют по карельской столице. Эти машины удалось приобрести за счет средств республиканской субсидии на социально-экономическое развитие, а белорусские — закупило для Петрозаводска Министерство транспорта Карелии», — пишет мэр.

Глава города напомнил, в этом году парк троллейбусного управления пополнил 21 троллейбус.

«Дальше — больше. Еще 27 троллейбусов город приобретёт на условиях льготного лизинга в 2024 году. Такую возможность дает нацпроект „Безопасные качественные дороги“. Нашу заявку федеральный Минтранс уже одобрил», — рассказал Любарский.

Ранее сообщалось, в «Городском транспорте» открыты вакансии водителей троллейбуса. Для желающих пройти обучение новой профессии в 2023 году совместно с Центром занятости и Автотранспортным техникумом будет сформирована учебная группа.

Заработная плата зависит от класса и составит 45 тысяч рублей с НДФЛ за норму часов; в 2023 году зарплата будет проиндексирована. Во время обучения выплачивается стипендия. По завершении образовательного курса гарантируется трудоустройство.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском
27.11.2022, 14:44
Военком Петрозаводска рассказал о сложностях призывной кампании
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
25.11.2022, 09:23
Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера
24.11.2022, 15:17
Пришелец на ледяных лапах приполз в поселок Карелии (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.