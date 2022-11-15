Пять новых троллейбусов выйдут на маршруты в Петрозаводске с 5 декабря

Троллейбусы белорусского производства будут работать на всех маршрутах, кроме № 7а.

На следующей неделе по улицы Петрозаводска выйдет новая партия троллейбусов белорусского производства. Они уже прошли техосмотр и страхование, сейчас водители завершают их обкатку. Возможность прокатиться на пяти новых машинах у горожан появится 5 декабря. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Отличное дополнение к 16 вологодским троллейбусам, которые уже с лета курсируют по карельской столице. Эти машины удалось приобрести за счет средств республиканской субсидии на социально-экономическое развитие, а белорусские — закупило для Петрозаводска Министерство транспорта Карелии», — пишет мэр.

Глава города напомнил, в этом году парк троллейбусного управления пополнил 21 троллейбус.

«Дальше — больше. Еще 27 троллейбусов город приобретёт на условиях льготного лизинга в 2024 году. Такую возможность дает нацпроект „Безопасные качественные дороги“. Нашу заявку федеральный Минтранс уже одобрил», — рассказал Любарский.

Ранее сообщалось, в «Городском транспорте» открыты вакансии водителей троллейбуса. Для желающих пройти обучение новой профессии в 2023 году совместно с Центром занятости и Автотранспортным техникумом будет сформирована учебная группа.

Заработная плата зависит от класса и составит 45 тысяч рублей с НДФЛ за норму часов; в 2023 году зарплата будет проиндексирована. Во время обучения выплачивается стипендия. По завершении образовательного курса гарантируется трудоустройство.