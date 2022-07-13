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Пять пьяных водителей попались в руки инспекторов в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:27, 01 Августа 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В выходные дни сотрудники ГИБДД карельской столицы вычислили пять нетрезвых водителей.

За выходные дни автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления пять водителей с признаками опьянения. Об этом информирует ГИБДД.

Нарушителей ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

«С 25 июля 2022 года вступила в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов», — заявили в Госавтоинспекции.

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