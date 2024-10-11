Пять поселков постоянно обесточенного района Карелии с 4 часов утра остались без света

В пяти поселках Лахденпохского района снова отключили электроснабжение.

Ладожское побережье обесточено, сообщили в соцсети.

Как написали подписчики паблика «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!», в поселке Вятиккя примерно в 4 часа утра отключили электричество.

Жители пожаловались, что до ответственных служб они не смогли дозвониться, и спросили в соцсети: «Когда включат и что случилось?».

В комментариях к посту одна из местных жительниц сообщила, что поселки Терву, Вятиккя, Ихоярвенкюля, Пелтола и часть Куркиёки остались без электричества, хотя ветра, дождя, шторма, заморозков нет.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, в 23.50 произошло аварийное отключение электроснабжения в Лахденпохье - аварийные бригады города работали над восстановлением в понедельник, 14 октября.