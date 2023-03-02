Пять ресторанов из Петрозаводска вошли в число лучших в России

Составлен лонг-лист лучших ресторанов России — в него вошли 500 заведений по всей стране.

На сайте национальной ресторанной премии Wheretoeat появился лонг-лист лучших российских ресторанов 2023 года.

В этот список вошли 5 ресторанов из Петрозаводска — «Карелия», «Карельская горница», «Фрегат», «ВКарелииЕсть» и «Ягель».

Финал премии состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге — там будут названы лучшие 10 ресторанов страны.