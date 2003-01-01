Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

Ещё одна авария произошла сегодня на Октябрьской железной дороге.

Сегодня, 10 ноября, на железнодорожных путях сортировочного парка станции «Апатиты» в Мурманской области пять цистерн с мазутом сошли с рельсов при выполнении маневровых работ. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

— Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. На движение поездов инцидент не повлиял, — рассказали там.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, сегодня ночью с рельсов сошли также четыре грузовых вагона на станции Янега в Ленинградской области. Задержанный в связи с этим поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» прибыл в столицу Карелии с опозданием на три часа.