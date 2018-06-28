Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 28 Июня 2018

Пять важных причин сходить в секс-шоп, о которых вы не думали

По теме

Российский миллиардер основал космическое государство
28.06.18 22:00
"Бедра шире, грудь все больше": Виктория Боня располнела
28.06.18 21:30
Названы самые расточительные и самые скупые болельщики ЧМ
28.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Сексолог рассказали о всех достоинствах магазинов категории 18+.

Походы в секс-шоп и в одиночку, и с партнёром — отличный способ провести время и стать ближе, уверены сексологи, пишет "Ваш город".

Секс-шоп — это место, где даже взрослые опытные люди порой стесняются, как школьники. Неловко зайти, заговорить с продавцом, задержаться возле какой-то витрины. Между тем ходить по таким магазинам очень даже полезно.

Пять причин, по которым стоит посетить магазин для взрослых.

Познакомиться с собой поближе
Прогулка по секс-шопу — это как своеобразный сеанс психоанализа. Здесь вы можете многое понять о своих тайных желаниях или осознать, чего вы точно не хотите и делать никогда не будете. Узнаете о необычных свойствах секс-игрушек или захотите срочно купить себе какой-нибудь наряд для ролевых игр.
А может, наоборот — увидите чудный комплект сексуального белья и поймёте, что нужно срочно бежать в спортзал. В общем, секс-шоп — это дорога к себе настоящему.

Избавиться от стереотипов
Секс — это не только миссионерская поза и откровенное нижнее бельё по праздникам. И порно вовсе не поможет вам разнообразить свою интимную жизнь — там всё искусственное и банальное. А вот магазины для взрослых — это настоящая сокровищница вещичек для вашего удовольствия.
Главное — не стесняться и признать, что вам нужно: особая смазка, гаджет для стимуляции неожиданных эрогенных зон или ещё что-то. Для этого и нужен предыдущий пункт.

Научиться говорить о сексе со своим партнёром
Где учиться разговаривать о сексе, как не в секс-шопе? Даже если поначалу вы будете хихикать и показывать пальцем "вон на ту штучку", регулярные визиты значительно обогатят ваш словарный запас и избавят от робости.

А ещё лучше почаще общаться с продавцами и обсуждать плюсы и минусы игрушек. Заодно научитесь называть вещи своими именами: клитор клитором, мошонку мошонкой и т. д. В разговорах с партнёром о сексе очень поможет.

Узнать о достижениях прогресса
Если вы думаете, что в секс-шопе можно купить только вибратор, презервативы со смазкой и костюм сексуальной медсестрички, этот магазин вас очень удивит.
Современные секс-гаджеты очень эффектно выглядят и на интимные игрушки даже не всегда похожи. А их функционал удивляет ещё больше — даже самый искушённый партнёр не способен на то, что творят эти устройства.

Так что прогулку по секс-шопу вполне можно сравнить с посещением музея современной техники и искусства. Только музея с эротическим уклоном.

Научиться не обращать внимания на чужое мнение
Секс-шоп — отличная тренировка, чтобы не замечать чужие косые взгляды. Да, прохожие видят, как вы заходите в дверь с надписью "Интим", да, внутри на вас смотрят другие покупатели. Зато потом вы выйдете и отправитесь домой за сексуальным удовольствием. И пусть все эти люди вам завидуют.

По теме

Российский миллиардер основал космическое государство
28.06.18 22:00
"Бедра шире, грудь все больше": Виктория Боня располнела
28.06.18 21:30
Названы самые расточительные и самые скупые болельщики ЧМ
28.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
24.06.2018, 13:30
В деревне Верхние Мандроги деревянная скульптура Бабы Яги насмерть задавила мальчика
22.06.2018, 09:50
Почему у нас отбирают пенсии

Аналитика

28.06.2018 12:43
Капитал
Заплатили и забыли 1
За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать. 
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»