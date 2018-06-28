Пять важных причин сходить в секс-шоп, о которых вы не думали

Сексолог рассказали о всех достоинствах магазинов категории 18+.

Походы в секс-шоп и в одиночку, и с партнёром — отличный способ провести время и стать ближе, уверены сексологи, пишет "Ваш город".

Секс-шоп — это место, где даже взрослые опытные люди порой стесняются, как школьники. Неловко зайти, заговорить с продавцом, задержаться возле какой-то витрины. Между тем ходить по таким магазинам очень даже полезно.

Пять причин, по которым стоит посетить магазин для взрослых.

Познакомиться с собой поближе

Прогулка по секс-шопу — это как своеобразный сеанс психоанализа. Здесь вы можете многое понять о своих тайных желаниях или осознать, чего вы точно не хотите и делать никогда не будете. Узнаете о необычных свойствах секс-игрушек или захотите срочно купить себе какой-нибудь наряд для ролевых игр.

А может, наоборот — увидите чудный комплект сексуального белья и поймёте, что нужно срочно бежать в спортзал. В общем, секс-шоп — это дорога к себе настоящему.

Избавиться от стереотипов

Секс — это не только миссионерская поза и откровенное нижнее бельё по праздникам. И порно вовсе не поможет вам разнообразить свою интимную жизнь — там всё искусственное и банальное. А вот магазины для взрослых — это настоящая сокровищница вещичек для вашего удовольствия.

Главное — не стесняться и признать, что вам нужно: особая смазка, гаджет для стимуляции неожиданных эрогенных зон или ещё что-то. Для этого и нужен предыдущий пункт.

Научиться говорить о сексе со своим партнёром

Где учиться разговаривать о сексе, как не в секс-шопе? Даже если поначалу вы будете хихикать и показывать пальцем "вон на ту штучку", регулярные визиты значительно обогатят ваш словарный запас и избавят от робости.

А ещё лучше почаще общаться с продавцами и обсуждать плюсы и минусы игрушек. Заодно научитесь называть вещи своими именами: клитор клитором, мошонку мошонкой и т. д. В разговорах с партнёром о сексе очень поможет.

Узнать о достижениях прогресса

Если вы думаете, что в секс-шопе можно купить только вибратор, презервативы со смазкой и костюм сексуальной медсестрички, этот магазин вас очень удивит.

Современные секс-гаджеты очень эффектно выглядят и на интимные игрушки даже не всегда похожи. А их функционал удивляет ещё больше — даже самый искушённый партнёр не способен на то, что творят эти устройства.

Так что прогулку по секс-шопу вполне можно сравнить с посещением музея современной техники и искусства. Только музея с эротическим уклоном.

Научиться не обращать внимания на чужое мнение

Секс-шоп — отличная тренировка, чтобы не замечать чужие косые взгляды. Да, прохожие видят, как вы заходите в дверь с надписью "Интим", да, внутри на вас смотрят другие покупатели. Зато потом вы выйдете и отправитесь домой за сексуальным удовольствием. И пусть все эти люди вам завидуют.