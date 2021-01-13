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Пять заключенных в Карелии стали в СИЗО профессиональными плиточниками

Новости. Общество
17:40, 14 Января 2021
фото: © УФСИН Карелии
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В СИЗО-2 в Сегеже пять осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию успешно освоили специальность плиточник-облицовщик, сообщили в УФСИН Карелии.

Отбывающие наказание в следственном изоляторе в течение четырех месяцев осваивали азы новой профессии. Обучение осужденных проводили преподаватели образовательного учреждения № 30. Заключенные успешно сдали итоговые экзамены.

"Насколько важно иметь специальность, и как может пригодиться полученная профессия после возвращения в общество, осужденные понимают сами. Организация профессиональной подготовки в учреждении не только обеспечивает получение и освоение осужденными определенных профессий, но и является средством, активно влияющим на формирование нравственных качеств личности", - говорится в сообщении УФСИН Карелии.

Ранее сообщалось, что заключенные из Карелии вырвались в лидеры по производству светильников.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-01-14 18:53:34
Удобно. Приходишь как плиточник делать ремонт, и выносишь все из квартиры доверчивых хозяев, без разбоя.
кир
2021-01-14 18:44:43
При случае опять перо в бок воткнут, когда выйдут. Зеков бывших не бывает, как бы вы ни умилялись.
Врунов
2021-01-14 18:29:54
актеришка ефремов хотел в хозотряде сизо отсидеться. Не получилось. У ночного фотографа тем более не получится. Будет журнал здоровья на строгом режиме издавать в перерывах между нарядами по бараку.
Гость
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