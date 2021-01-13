Пять заключенных в Карелии стали в СИЗО профессиональными плиточниками

В СИЗО-2 в Сегеже пять осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию успешно освоили специальность плиточник-облицовщик, сообщили в УФСИН Карелии.

Отбывающие наказание в следственном изоляторе в течение четырех месяцев осваивали азы новой профессии. Обучение осужденных проводили преподаватели образовательного учреждения № 30. Заключенные успешно сдали итоговые экзамены.

"Насколько важно иметь специальность, и как может пригодиться полученная профессия после возвращения в общество, осужденные понимают сами. Организация профессиональной подготовки в учреждении не только обеспечивает получение и освоение осужденными определенных профессий, но и является средством, активно влияющим на формирование нравственных качеств личности", - говорится в сообщении УФСИН Карелии.

Ранее сообщалось, что заключенные из Карелии вырвались в лидеры по производству светильников.