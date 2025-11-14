Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

Пять первых мест и семь медалей в активе воспитанников тренера Григория Гордейко — таков итог открытого первенства Спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо, которое завершилось в Костомукше.
Воспитанники Григория Гордейко сражались на татами и показали прекрасную спортивную форму, сообщает Спортивная школа Олимпийского резерва № 5.
Юные спортсмены в возрасте до 18 лет боролись за награды на татами 8–9 ноября. По итогам соревнований сразу пятеро дзюдоистов команды Гордейко поднялись на высшую ступень пьедестала: Радим Петраков, Александр и Иван Гриб, Марк Лещенко и Иван Гордейко. Владимир Васичев завоевал серебро, а Леон Кусков и Тимур Унжаков — бронзу.
Все победители и призеры были награждены заслуженными медалями и грамотами.