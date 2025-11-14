Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

Пять первых мест и семь медалей в активе воспитанников тренера Григория Гордейко — таков итог открытого первенства Спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо, которое завершилось в Костомукше.

фото: ©СШОР №5 г. Петрозаводск