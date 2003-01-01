Реклама на сайте
Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане
Сегодня 16:45
Мужчины обвиняются в групповом избиении посетителей одного из заведений города.

фото: © iStock

Пятеро жителей Петрозаводска, избивших посетителей одного из городских ресторанов, предстанут перед судом, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— Ранним утром 23 февраля 2025 года компания мужчин, используя малозначительный повод, вступила в словесный конфликт с четырьмя посетителями заведения. Действуя группой лиц, злоумышленники стали наносить множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям потерпевших, причинив им физическую боль и телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что свою вину дебоширы полностью признали. Теперь им предстоит отвечать за свои действия перед законом.

