Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане

Мужчины обвиняются в групповом избиении посетителей одного из заведений города.
Пятеро жителей Петрозаводска, избивших посетителей одного из городских ресторанов, предстанут перед судом, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Ранним утром 23 февраля 2025 года компания мужчин, используя малозначительный повод, вступила в словесный конфликт с четырьмя посетителями заведения. Действуя группой лиц, злоумышленники стали наносить множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям потерпевших, причинив им физическую боль и телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что свою вину дебоширы полностью признали. Теперь им предстоит отвечать за свои действия перед законом.