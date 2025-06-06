Пятеро детей погибли в пожаре в Подмосковье

Опубликованы фото с места трагического ЧП в Московской области.

В ночь на 13 июня в поселке Куровское Орехово-Зуевского района загорелся частный деревянный дом. При тушении пожарные обнаружили тела пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Подмосковья.

По данным правоохранителей, самому младшему из детей было всего 2 месяца, старшему — 17 лет. В МЧС назвали возраст остальных детей – год, 9 и 11 лет. Мать детей успели спасти. Женщину доставили в больницу с ожогами.

Следком опубликовал снимки с места происшествия. Судя по фото, дом полностью уничтожен огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают следователи. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в карельском поселке Пушной за день произошло два пожара.