Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
«Буратино» в тени «Чебурашки»: новая экранизация «Золотого ключика» радует глаз, но боится задеть
09 января, 18:00 Статьи
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12

Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

23:26

Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

22:52

Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации

21:23

Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

Сегодня 02:51
Серьёзное ДТП с участием несовершеннолетних произошло на трассе «Кола» в Карелии.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Вчера, 10 января, в 22:26 на 261 км трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ДТП прибыли пожарные из города Олонца. Спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств, оградили территорию аварии и обеспечили бесперебойный проезд автомобилей.

В результате происшествия травмы получили девять человек, пять из них — дети. Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле Ленинградской области. Кроме того, обе машины, попавшие в ДТП, получили серьёзные механические повреждения.

В настоящее время движение транспорта на указанном участке осуществляется в реверсивном порядке. (Информация актуальна на 03:00 по мск — прим. ред.) 

Ранее в посёлке Ледмозеро Муезерского района автомобиль Renault съехал в кювет и частично повис над дорогой. Пожарные, прибывшие на место происшествия, оказали помощь владельцу иномарки. К счастью, обошлось без жертв.

