Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

Серьёзное ДТП с участием несовершеннолетних произошло на трассе «Кола» в Карелии.

Вчера, 10 января, в 22:26 на 261 км трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ДТП прибыли пожарные из города Олонца. Спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств, оградили территорию аварии и обеспечили бесперебойный проезд автомобилей.

В результате происшествия травмы получили девять человек, пять из них — дети. Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле Ленинградской области. Кроме того, обе машины, попавшие в ДТП, получили серьёзные механические повреждения.

В настоящее время движение транспорта на указанном участке осуществляется в реверсивном порядке. (Информация актуальна на 03:00 по мск — прим. ред.)

Ранее в посёлке Ледмозеро Муезерского района автомобиль Renault съехал в кювет и частично повис над дорогой. Пожарные, прибывшие на место происшествия, оказали помощь владельцу иномарки. К счастью, обошлось без жертв.