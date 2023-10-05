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Пятеро детей в Карелии на вертолете были доставлены в федеральные медицинские центры

Новости. Общество
11:00, 06 Октября 2023
фото: © Денис Батухтин

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Глава Минздрава республики рассказал о работе санавиации.

Михаил Охлопков, министр здравохранения Карелии, на своей странице в соцсети рассказал о работе санавиации в республике, которая используется, если больного надо доставить на большое расстояние и при этом быстро.

По информации министра, в 2023 году санитарная авиация выполнила 150 полетов, доставив к месту лечения 223 человека, в том числе 26 детей. При этом в федеральные медицинские центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи были доставлены 19 пациентов, в том числе 5 детей.

«Вертолёт оборудован медицинской техникой для поддержания жизни и мониторинга состояния пациента, комфортного перелёта больного и сопровождающих. Часто на борту присутствует медик — специалист соответствующего профиля, в зависимости от медицинских потребностей пациента», — написал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил, что, если раньше для доставки пациентов использовались сторонние авиаперевозчики, то сейчас у Карелии есть свой вертолет, укомплектованный медицинским оборудованием, позволяющим транспортировать самых тяжёлых пациентов.

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