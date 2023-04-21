Пятеро школьников из Карелии блестяще написали ЕГЭ

Петрозаводские выпускники получили по 100 баллов за экзамен по информатике и ИКТ, а также по английскому языку.

Результаты последних экзаменов принесли Карелии еще пять стобалльных результатов, поделился 30 июня в своем профиле Министр образования Карелии Роман Голубев.

Как написал министр, по английскому языку сто баллов набрала выпускница Лицея № 40 Евгения Кистерная, а по информатике и ИКТ отличились выпускник Лицея № 40 Роман Альков, выпускник Петрозаводского президентского кадетского училища Тимофей Капарулин, выпускница Академического лицея Софья Колесова и выпускница Университетского лицея Нелли Туманова.

Нелли Туманова получила сто баллов уже за второй экзамен. Ранее она набрала максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, отметил Роман Голубев. Он также напомнил, что всего в экзаменационном сезоне 2023 года в Карелии 18 стобалльных результатов.