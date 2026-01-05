Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

Группа из Санкт-Петербурга, которая отправилась на экскурсию на остров Кижи, благополучно вернулась на берег, несмотря на инцидент с судном на воздушной подушке недалеко от деревни Оятевщина.
Сегодня в 17.03 на пульт Единой службы спасения - 112 поступило сообщение о происшествии в Медвежьегорском районе, сообщает Правительство Республики Карелия. Пятеро туристов из Санкт-Петербурга, возвращавшихся с острова Кижи, попали в аварию на судне на воздушной подушке.
Частное судно, следовавшее обратно в сторону Оятевщины, столкнулось с препятствием в виде деревьев примерно в одном километре от пункта назначения. В результате столкновения судно перевернулось, пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Туристы были оперативно эвакуированы местными жителями на берег, им оказана первая медицинская помощь. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников, трое из них госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.
Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения призывает всех, кто пользуется водным транспортом, соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия перед началом путешествий.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться в Единую службу спасения по номеру 112.
