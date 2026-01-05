РЕКЛАМА
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Новости

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10

Самые значимые события Понедельник

22:20

В Великобритании из-за детского ожирения запретили рекламу фастфуда

22:01

В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

21:01

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

20:01

Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

18:31

Экстремальные морозы ожидаются в Карелии в ближайшие дни

18:02

17:32

Местами до -29°С: вторник в Карелии обещает быть морозным и без осадков

17:01

В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09
Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей
Сегодня 19:32 Происшествия
Группа из Санкт-Петербурга, которая отправилась на экскурсию на остров Кижи, благополучно вернулась на берег, несмотря на инцидент с судном на воздушной подушке недалеко от деревни Оятевщина.

фото: © Музей «Кижи» / VK

Сегодня в 17.03 на пульт Единой службы спасения - 112 поступило сообщение о происшествии в Медвежьегорском районе, сообщает Правительство Республики Карелия. Пятеро туристов из Санкт-Петербурга, возвращавшихся с острова Кижи, попали в аварию на судне на воздушной подушке.

Частное судно, следовавшее обратно в сторону Оятевщины, столкнулось с препятствием в виде деревьев примерно в одном километре от пункта назначения. В результате столкновения судно перевернулось, пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Туристы были оперативно эвакуированы местными жителями на берег, им оказана первая медицинская помощь. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников, трое из них госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения призывает всех, кто пользуется водным транспортом, соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия перед началом путешествий.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться в Единую службу спасения по номеру  112.

Ранее мы сообщали, что в Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи.

