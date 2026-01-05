Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

Ранее мы сообщали , что в Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения призывает всех, кто пользуется водным транспортом, соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия перед началом путешествий.

Туристы были оперативно эвакуированы местными жителями на берег, им оказана первая медицинская помощь. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников, трое из них госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Частное судно, следовавшее обратно в сторону Оятевщины, столкнулось с препятствием в виде деревьев примерно в одном километре от пункта назначения. В результате столкновения судно перевернулось, пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня в 17.03 на пульт Единой службы спасения - 112 поступило сообщение о происшествии в Медвежьегорском районе, сообщает Правительство Республики Карелия. Пятеро туристов из Санкт-Петербурга, возвращавшихся с острова Кижи, попали в аварию на судне на воздушной подушке.

Группа из Санкт-Петербурга, которая отправилась на экскурсию на остров Кижи, благополучно вернулась на берег, несмотря на инцидент с судном на воздушной подушке недалеко от деревни Оятевщина.

