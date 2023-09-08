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Пятеро жителей Воронежской области заразились сибирской язвой

Новости. Общество
22:00, 08 Сентября 2023
фото: Александр Кряжев / РИА Новости

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В инфекционный центр из очага сибирской язвы госпитализировали семь человек. Все они работали на ферме в Богучарском районе Воронежской области.

Как сообщает «Интерфакс», еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. Об этом агентству рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«В настоящее время в инфекционный центр госпитализировано семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести», — сообщили «Интерфаксу».

«Система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом: в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек», — цитирует информагентство представителя пресс-службы.

По данным местных СМИ, все семеро госпитализированных работали на ферме в Богучарском районе.

Ранее сообщалось, уточняет «Интерфакс», что третий очаг сибирской язвы был обнаружен в сентябре в Воронежской области на молочно-товарной ферме в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признали здание молочной фермы, а также территорию в 650 метрах от нее. Карантин на этих территориях будет действовать до 20 декабря текущего года, отмечает информагентсво.

Первый в этом году в Воронежской области очаг сибирской язвы выявили в августе в Панинском районе. Эпизоотическим очагом признали личное подобное хозяйство в селе Красные холмы. В  районе введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 16 ноября этого года. В Панинском районе  зафиксировали один случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной стала разделка туши зараженного животного.

Кроме того, в холодильных камерах рынка в Воронеже был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы в двух из 14 отобранных проб говядины, сообщает«Интерфакс».

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