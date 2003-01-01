«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

Важную проблему обеспечения отдаленных населенных пунктов Карелии товарами первой необходимости обсудили в Заксобрании.

Заместитель министра промышленности и торговли республики Антон Фокин (на фото) рассказал, что правительство знает об этой проблеме и пытается найти выход. По его словам, крупные торговые сети сейчас не могут открыть новые торговые точки. Причина здесь не только в их возможной нерентабельности.

Как выяснилось, все федеральные торговые сети достигли лимитов по количеству магазинов в муниципальных образованиях Карелии. Прокуратура и антимонопольные органы не позволят открыть новые магазины, поскольку это будет нарушение антимонопольного законодательства. Чиновник напомнил ситуацию, когда антимонопольная служба обязала закрыть несколько магазинов на севере Карелии после слияния брендов «Дикси» и «Магнит», потому что произошло увеличение доли магазинов под одной сеткой.

В то же время крупные бренды ищут варианты работы и в отделенных поселках. Например, «Магнит», по словам Фокина, рассматривает в перспективе организацию работы автолавок. При этом уже сейчас некоторые магазины этой сети работают в Карелии в убыток, но, чтобы сохранить свое представительство, намеренно идут на такой шаг.

Одним из куда более реальных вариантов решения проблемы может стать продажа крупными сетями своей франшизы. По словам представителя Минпромторга, сейчас в соседней с Карелией Архангельской области сеть «Пятёрочка» активно продает франшизу местным предпринимателям. Последние открывают свои небольшие магазины под брендом этой сети. Это позволяет одновременно избежать нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить работой и товарами местных жителей.

Суть такой модели простая: местный предприниматель, он же франчайзи, покупает право вести бизнес под торговой маркой сети, а «Пятёрочка» осуществляет все управленческие функции по товарообороту, ценообразованию, логистике и маркетингу. Но собственником магазина остается именно местный бизнесмен.

Антон Фокин предлагает немного подождать, чтобы карельские предприниматели увидели, что эта схема успешно работает в Архангельской области, и тогда уже применить этот опыт в Карелии.

На этом же заседании депутаты обсуждали вопросы производителей и переработчиков молочной продукции.