«Пятерочка» выступила с новым заявлением об ограничениях продажи продуктов в одни руки

Компания Х5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» отменяет большую часть ограничений на покупку социально значимых товаров в одни руки.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сегодняшнем заявлении компании.

Торговые сети, входящие в X5 Group, в марте были вынуждены ввести ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью его дальнейшей перепродажи. Каждая торговая сеть вела оперативный мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и других позиций, напоминают в компании.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ продаются без ограничений», — говорится в сообщении.

В течение марта спрос постепенно стал снижаться.

«В настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос. Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку в торговых сетях компании был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар — меньше в 4 раза, на соль — меньше в 3,5 раза, на подсолнечное масло — меньше в 3,4 раза пикового мартовского значения», — говорится в сообщении компании.