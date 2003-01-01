Пятерым задержанным по делу «Автоспецтранса» продлили арест

Петрозаводский суд оставил под стражей подозреваемых в мошенничестве.

В Петрозаводском суде прошло пять судебных заседаний. Были рассмотрены ходатайства следователя о продлении ареста в отношении экс-министра природных ресурсов Алексея Щепина, экс-депутата Заксобрания Карелии Владимиру Кванину, двух бывших директоров предприятия «Автоспецтранс» Ивана Новикова и Евгения Мошникова, а также задержанного позднее других предпринимателя из Великого Новгорода Станислава Уткина, работавшего в сфере ЖКХ.

Напомним, все пятеро обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Ходатайства следователя удовлетворены, обвиняемым продлили меру пресечения в виде заключения под стражу по 25 марта 2026 года.

Напомним, в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» — дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» — купило 51,06% доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» — нынешнего КЭО. Остальные 48,94% доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором. Евгений Мошников директором «Автоспецтранса» стал в 2020 году. Задержания всех четверых прошли в сентябре. Станислав Уткин был арестован 5 ноября. Он работал в сфере ЖКХ Великого Новгорода с 2007 года, занимался всем, что связано с обращением с отходами.