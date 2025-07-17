Пятиэтажный дом обрушился в Астрахани

После обрушения пятиэтажного дома в Астрахани были эвакуированы 15 человек.

Сегодня, 28 июля, в Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома. Жильцы жаловались на состояние здания, дом несколько лет назад признали аварийным, а в апреле должен был начаться снос, сообщает РБК.

— Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, возгорания не было.

По предварительным данным, пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Эвакуированы 15 человек, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия.

Согласно данным сервиса «Домклик», дом по указанному МЧС адресу — это пятиэтажка, построенная в 1962 году. В здании 24 жилых помещения. Дом еще в 2020 году был признан аварийным. Местное издание «Арбуз» передает, что расселение жильцов велось с начала 2025 года. В прошлом году люди жаловались, что подвал дома был полностью затоплен сточными водами, на стенах были трещины, а фундамент осел. Снос дома должен был начаться в апреле, следует из документов, которые публикует «Астрахань.ру».

Уголовное дело по статьям о халатности и уничтожение имущества по неосторожности возбудили после обрушения части дома в Астрахани, сообщает СУСК РФ по Астраханской области. Региональная прокуратура начала проверку.