Мама-водитель в Петрозаводске рисковала жизнью пятилетней дочки

Правила перевозки детей проверили в карельской столице.

Правила перевозки детей проверили в понедельник, 4 декабря, у детской поликлиники на Октябрьском проспекте в Петрозаводске, рассказали в городской ГИБДД.

Инспекторы обращали внимание на машины, в салоне которых перевозили детей. Дорожные полицейские проверяли наличие детского кресла в автомобиле, правильность его крепления, а также его соответствие возрасту ребенка.

Во время рейда автоинспекторы пресекли одно нарушение правил перевозки детей: пятилетнюю девочку перевозили на переднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства, к тому же ребенок не был пристегнут ремнём безопасности.

В отношении мамы-водителя вынесли постановление о нарушениии правил перевозки детей. За правонарушение женщине грозит штраф 3 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что безопасность ребенка всегда должна быть в приоритете. Родители обязаны соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и переключаться на «детский» режим вождения, который подразумевает снижение скорости движения и отказ от совершения опасных маневров.