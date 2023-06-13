Пятилетнему ребенку в Петрозаводске понадобилась срочная помощь спасателей (ФОТО)

Спасатели помогли 5-летнему ребенку в Петрозаводске снять игрушку с пальца, сообщили в КРПСС.
Как сообщается в паблике карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС), помощь потребовалась 5-летнему ребенку.
Самостоятельно снять игрушку в семье не смогли.
«Игрушка с пальца снята, ребенок в медицинской помощи не нуждается», - пишут спасатели.
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