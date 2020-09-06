Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Петрозаводске

Авария на пересечении Лососинкого шоссе и Лесного проспекта утроил 84-летний водитель.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье в 12:15 на пересечении Лососинкого шоссе и Лесного проспекта 84-летний водитель Hyundai отвлекся от управления и врезался в остановившийся перед перекрестком автомобиль Opel.

В результате ДТП травмы получил пассажир Opel. Пятилетнему мальчику была оказана медицинская помощь.

Ранее в Карелии водитель без прав сбил юношу и протаранил два автомобиля.