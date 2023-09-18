Пятилетний мальчик пострадал во встречном ДТП на федеральной трассе в Карелии

ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 18 сентября на автодороге «Кола» в Кондопожском районе.
В понедельник, 18 сентября, в 19.50, на 460 километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись две легковушки. ДТП произошло около поворота на Лучевое-2.
По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, 47-летний водитель автомобиля Chery Tiggo двигался в сторону Мурманска и выехал на встречную полосу.
Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате травмированы 71-летняя водитель и пятилетний пассажир отечественной легковушки.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание