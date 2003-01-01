Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль с гостями республики съехал с дороги в кювет.
В Карелии за день произошло три аварии с пострадавшими
6 августа в разных районах Карелии случилось три серьезных дорожных происшествия, в которых пострадали пять человек, включая ребенка. Первое ДТП произошло днем в Лахденпохском районе. Женщина за рулем Ford Fusion не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате травмы получили 59-летняя водитель, 36-летняя пассажирка и пятилетний ребенок. Двое других детей в машине — 8 и 10 лет — не пострадали. Все они жители Ленинградской области.
Вечером в Медвежьегорском районе 59-летний водитель Hyundai Creta потерял контроль над автомобилем и тоже оказался в кювете. В этой аварии пострадал 47-летний пассажир.
Утром в городе Сортавала пьяный водитель мопеда без прав врезался в стоящий автомобиль. 59-летний мотоциклист, ехавший без шлема, получил травмы. Медики подтвердили, что он был пьян. Водитель автомобиля не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверки по всем трем случаям.