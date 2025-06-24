Пятилетняя девочка утонула под Петрозаводском

В поселке Чална ребенок погиб, оставшись без присмотра матери.

О гибели пятилетней девочки в поселке Чална Пряжинского района Карелии, недалеко от Петрозаводска, сообщили в МЧС республики.

О трагедии сообщили сегодня, 27 июня. По предварительной информации, малышка упала с пирса в реку Чална. Тело девочки позже нашли спасатели.

По данным МЧС, мать ребенка в это время находилась дома в нетрезвом состоянии.

С родственниками в настоящий момент работает психолог ведомства.

Как уточнили «Столице на Онего» в МЧС, информация о трагедии поступила около 17.30 сегодня, 27 июня. На место немедленно выехали спасатели, найти тело ребенка смогли в 19.40 вечера.