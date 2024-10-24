Пятилетняя Эмилия из Петрозаводска стала лауреатом всероссийского конкурса

Воспитанница детского сада №38 стала лауреатом конкурса «Щедрое народное наследство — я люблю красивый наш язык».

Творческая визитка на вепсском языке впечатлила жюри всероссийского конкурса, сообщили в паблике Прионежского района.



Как рассказали в источнике, воспитанница детского сада №38 в Петрозаводске стала лауреатом всероссийского конкурса «Щедрое народное наследство — я люблю красивый наш язык».



В конкурсе участвовали 667 детей дошкольного и младшего школьного возраста из более чем 45 регионов России. Участники представили творческие работы, демонстрирующие любовь к родному языку и уважение к культурным традициям народов страны. Жюри оценило все работы и выбрало 20 лауреатов заочного этапа конкурса.



Среди победителей — 5-летняя Эмилия Малюта. Она является внучкой директора МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» и члена Общества вепсской культуры Нины Николаевны Кореньковой. Эмилия поразила жюри своей творческой визиткой и сегодня выступала на заключительном этапе конкурса в Москве.