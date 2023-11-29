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Пятнадцатилетний роман по переписке привел пару в петрозаводский ЗАГС

Новости. Общество
11:58, 01 Декабря 2023
фото: © wirestock / Freepik

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В столице Карелии зарегистрировали 2000-й в этом году брак.

В отделе ЗАГС города Петрозаводска 25 ноября была зарегистрирована 2 000-я пара молодоженов 2023 года. Об этом рассказали в паблике отдела.

«Супругами стали Марк Побержин и Анжелика Орлова. Молодые люди знакомы уже пятнадцать лет. В соцсетях Марк увидел фотографию Анжелики из города Пенза, поставил лайк и написал понравившейся девушке. Между молодыми людьми завязался долгий роман по переписке», — рассказали в источнике.

И только весной 2023 года Анжелика впервые приехала в Петрозаводск и встретилась с Марком. Чувства вспыхнули с такой силой, что, вернувшись в родной город, Анжелика собрала вещи и переехала к возлюбленному.

Регистрацию брака супруги Побержины отметили в узком семейном кругу.

Отдел ЗАГС поздравил Марка и Анжелику и пожелал им семейного счастья, прекрасной и светлой любви на всю жизнь.

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