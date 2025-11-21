Пятнадцатилетняя девочка пропала в Питкярантском районе

Местонахождение девочки-подростка остаётся неизвестным с 20 ноября.

В Питкярантском районе пропала 15-летняя жительница деревни Янис Карина Ауланга, сообщили в группе Добровольного поисково-спасательного отряда «Длинный берег».

— Ушла из дома в ночь с 20.11. на 21.11. По настоящее время местонахождение неизвестно, — рассказали там.

Любую информацию о возможном месте пребывания девочки необходимо сообщить по телефонам: +7-921-626-42-81 и 112.

