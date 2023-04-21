Пятнистые красавцы пришли к людям на юге Карелии (ВИДЕО)

Парочку оленей запечатлели на видео жители Сортавальского района.

В группе Весь Петрозаводск | Карелия появилось удивительное видео.

На одной из улиц совершенно по-будничному, как дома, обосновались лесные красавцы.

Идет небольшой дождь, а олени, не обращая ни на кого внимания, тщательно и синхронно почесывают свои бока.

«Обычный день в Карелии, или когда в лесу стало скучно», — с юмором прокомментировали в соцсети.

Ранее жительница Петрозаводска выложила видео встречи с поджарой лисицей.