Пятница в Карелии ожидается без существенных осадков

Карельские синоптики рассказали о погоде на 27 июня.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет ночью расти, днем мало меняться.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +3,+8°С, днем +14,+19°С.
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