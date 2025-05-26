Пять автомобилей столкнулись на въезде в Петрозаводск

Массовая авария произошла на Суоярвском шоссе.
Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла на въезде в Петрозаводск, на Суоярвском шоссе, возле развязки с трассой «Кола».
Видео последствий аварии появилось сегодня, 8 июня около 16 часов вечера на паблике «Карелфорния News».
Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.
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