Пьющая жительница Прионежья угрожала застрелить школьницу

По версии следствия, в сентябре этого года 45-летняя женщина напала с пневматическим пистолетом на двух девочек.
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы одного из поселков. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, в сентябре этого года нетрезвая жительница района искала на улицах поселка свою знакомую. В частности, она подошла с вопросом к двум школьницам, которые ждали маршрутку на остановке.
Девочки не смогли удовлетворить ее любопытство, тогда злоумышленница достала из сумки пневматический пистолет и направила в сторону одной из школьниц, угрожая ее убить. После она преследовала сбежавших несовершеннолетних.
14-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Наряд задержал нападавшую, пистолет изъяли. Во время дознания подозреваемая признала вину и помогала следствию. Выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем и нигде не работает.
Прокурор передал уголовное дело мировому судье. Женщине грозит до двух лет колонии, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.
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