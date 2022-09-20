Пьющая жительница Прионежья угрожала застрелить школьницу

По версии следствия, в сентябре этого года 45-летняя женщина напала с пневматическим пистолетом на двух девочек.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы одного из поселков. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в сентябре этого года нетрезвая жительница района искала на улицах поселка свою знакомую. В частности, она подошла с вопросом к двум школьницам, которые ждали маршрутку на остановке.



Девочки не смогли удовлетворить ее любопытство, тогда злоумышленница достала из сумки пневматический пистолет и направила в сторону одной из школьниц, угрожая ее убить. После она преследовала сбежавших несовершеннолетних.



14-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Наряд задержал нападавшую, пистолет изъяли. Во время дознания подозреваемая признала вину и помогала следствию. Выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем и нигде не работает.

Прокурор передал уголовное дело мировому судье. Женщине грозит до двух лет колонии, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.