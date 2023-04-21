Пьющего серийного вора в Карелии отправили в колонию

Беломорский районный суд огласил приговор в отношении жителя райцентра, виновного в пяти мелких кражах.

Беломорский районный суд Республики Карелия вынес приговор в отношении ранее судимого 32-летнего жителя райцентра.



Мужчину признали виновным в пяти мелких кражах. По мнению суда первой инстанции, в магазинах он повадился проносить мимо кассы алкогольную продукцию.



Подсудимый вину признал и раскаялся, дело рассматривали в особом порядке.



Суд приговорил беломорчанина к реальному лишению свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.