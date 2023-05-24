Пьющие многодетные родители в Карелии вспомнили о семье под угрозой сесть в тюрьму

Судебные приставы Карелии добились трудоустройства отца семейства, а мать отправилась лечиться, сообщили в УФССП.
Приставы регионального УФССП занимались алиментами супругов, которых суд ранее лишил родительских прав в отношении их четырех детей.
Оба жителя Медвежьегорского района собирались вернуть детей в семью.
Судебный пристав-исполнитель пригласил супругов к себе и объяснил, чем чреват дальнейший отказ от выплаты алиментов. Речь шла как об административной, так и об уголовной ответственности.
После этого отец четырех детей устроился на работу, чтобы часть дохода отдавать на содержание несовершеннолетних.
Мать лечится от зависимости в Республиканском наркологическом диспансере.
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