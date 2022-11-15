Пьющий житель Карелии, обматеривший сотрудника ФСБ, поработает на государство

Жителя Суоярвского района, который нахамил пограничнику, приговорили к шести месяцам исправительных работ, пишет прокуратура Карелии.
Суд в Карелии признал виновным 27-летнего жителя Суоярвского района в том, что он публично оскорбил представителя власти при исполнении.
В апреле на перроне железнодорожной станции в Суоярви к сотруднику Пограничного управления ФСБ Карелии подошел ранее неоднократно судимый местный житель.
Нетрезвый 27-летний мужчина публично обматерил пограничника. Свидетелями этого стали проводники и пассажиры поезда.
Во время предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину.
Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.
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