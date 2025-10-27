Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем. Анализ событий показывает, что все как раз наоборот: это у нас есть чему поучиться. «Столица на Онего» разбиралась.
Вся прошлая неделя у тех, кто отслеживает антиалкогольную тематику в стране, прошла под знаком вопроса: так понизилось в Вологде после антиалкогольных ограничений потребление горячительного или нет? Напомним, что начало дискуссии положила федеральная новость: если в январе показатель потребления спирта на душу населения в Вологодской области составил 7,7 литра, то в сентябре уже 9,65 л.
Разумеется, новость немедленно подхватили все СМИ. Пикантность состояла в том, что буквально тремя неделями ранее губернатор области Георгий Филимонов огласил другие статистические данные: с марта 2024 года по август 2025-го в регионе на 46% снизилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. И вдруг — такой конфуз…
Руководитель Вологодчины сразу назвал происходящее провокацией, и через три дня уже официально заклеймил СМИ за «фейк», потому что Росстат признал техническую ошибку и скорректировал данные по потреблению. Но более глубокий анализ показывает, что ошибка была, а «фейка», увы, нет.
Журналист «Столица на Онего» разбирался в теме и сравним вологодские меры с карельскими. Читайте наш материал.