ПКФ СЛОВО объявляет об открытии "единого окна" для услуг техосмотра, страхования и мойки

Теперь у петрозаводчан появилась возможность все сделать в одном месте, быстро и без очередей.

Многие в нашем городе сталкиваются со сложностью оформления полиса ОСАГО. Кроме того, при оформлении страхового полиса на автомобиль зачастую требуется прохождение техосмотра, который необходимо делать дополнительно. А это – бесконечные разъезды от станции техосмотра до страховых компаний, потеря времени и нервов. Теперь у петрозаводчан появилась возможность все сделать в одном месте, быстро и без очередей.

В июне 2019 года ПКФ СЛОВО объявило об открытии "единого окна" по предоставлению комплекса услуг: техосмотр, страхование и автомойка. Теперь в одном месте вы можете пройти техосмотр, оформить любой страховой полис, воспользоваться услугами мойки и здесь же все оплатить. С работы отпрашиваться не придется, так как режим работы очень удобный: ежедневно с 9.00 до 21.00. Также к зданию Линии технического контроля сделан удобный въезд со стороны ул. Ярославской (Не знаете где это? Читайте дальше).



Все подробности по телефону 44-44-24 или здесь (ссылка на https://pkfslovo.ru/pkf-slovo-soobshhaet-ob-otkrytii-edinogo-okna/)

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