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ПКС: Ошибочные жалобы жителей Петрозаводска на коммунальные ЧП отвлекают аварийные бригады

Новости. Общество
13:01, 10 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Фуфаев /«Петербургский дневник»

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Сообщения жителей Петрозаводска об авариях на водопроводных и канализационных сетях зачастую не соответствуют действительности, но аварийным бригадам приходиться тратить время на их проверку.

Об этом сообщил технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук на сегодняшнем заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Остапчука, если жители передают в Единую дежурно-диспетчерскую службу информацию об утечках, то она требует проверки.

«На страничке ЕДДС ВКонтакте обозначено: выявлена утечка, передано в соответствующую организацию. Все бригады были вынуждены сорваться, прекратив выполнение работ по другим районам, и выяснилось, что в данном месте идет теплотрасса и из-за нее тает снег», — пояснил Остапчук.

Ему ответил директор ЕДДС Вадим Измайлов.

«Почти все случаи поступления к нам информации — это обращения граждан. Обращения граждан всегда субъективно окрашены эмоциями… Всегда информация неполная, неточная. Люди не обладают соответствующими знаниями и излагают информацию, как умеют», — сказал Измайлов.

Он пообещал, что ЕДДС при публикации сообщений граждан будет указывать, что они носят предположительный характер, а специалисты будут проверять ее достоверность по камерам уличного видеонаблюдения до тех пор, пока на место не прибудут аварийные бригады и не доложат о реальном положении дел.

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Комментарии

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Горожанин
2022-02-10 14:02:44
Вода по канаве вдоль улицы Торнева текла с 20 декабря. Несмотря на многочисленные обращения, раскопали и течь устранили только после 20 января. Сам писал в начале января с указанием точного адреса.
Не понятны жалобы. Если не устраивает поступающая информация - сделайте рекомендуемую форму обращения! Реагировать надо сразу. Правда, куда спешить, - не им же за утекшую воду платить - включат в квитанции потребителям!
Изя
2022-02-10 13:26:42
А чо и ноют , это их работа , а люди за это платят ))) :)
Гость
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