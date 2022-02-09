ПКС: Ошибочные жалобы жителей Петрозаводска на коммунальные ЧП отвлекают аварийные бригады

Сообщения жителей Петрозаводска об авариях на водопроводных и канализационных сетях зачастую не соответствуют действительности, но аварийным бригадам приходиться тратить время на их проверку.

Об этом сообщил технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук на сегодняшнем заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Остапчука, если жители передают в Единую дежурно-диспетчерскую службу информацию об утечках, то она требует проверки.

«На страничке ЕДДС ВКонтакте обозначено: выявлена утечка, передано в соответствующую организацию. Все бригады были вынуждены сорваться, прекратив выполнение работ по другим районам, и выяснилось, что в данном месте идет теплотрасса и из-за нее тает снег», — пояснил Остапчук.

Ему ответил директор ЕДДС Вадим Измайлов.

«Почти все случаи поступления к нам информации — это обращения граждан. Обращения граждан всегда субъективно окрашены эмоциями… Всегда информация неполная, неточная. Люди не обладают соответствующими знаниями и излагают информацию, как умеют», — сказал Измайлов.

Он пообещал, что ЕДДС при публикации сообщений граждан будет указывать, что они носят предположительный характер, а специалисты будут проверять ее достоверность по камерам уличного видеонаблюдения до тех пор, пока на место не прибудут аварийные бригады и не доложат о реальном положении дел.