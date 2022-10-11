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«ПКС-Тепловые сети» получили паспорт готовности сетей к зиме под номером один

Новости. Общество
12:13, 18 Октября 2022
фото: © «ПКС-Тепловые сети»

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В октябре компания «ПКС-Тепловые сети» в числе первых теплоснабжающих организаций в Петрозаводске получила паспорт готовности сетей к зимнему отопительному сезону 2022-2023 гг.

Официальное заключение от Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК было выдано после комплексной проверки объектов предприятия, обеспечивающих теплом Петрозаводск.

Контролирующие комиссии остались довольны квалификацией и высокой аттестацией сотрудников, которые работают на системах теплоснабжения. Подчеркнули наличие расходных материалов для обслуживания сетей в течение года, а также достаточный объем резервных источников тепла. Так, к середине октября в запасах «ПКС-Тепловые сети» находится 760 тонн дизельного топлива, которым круглосуточно на протяжении пяти суток можно отапливать жилые дома и инфраструктуру Петрозаводска в случае отключения магистрального газа. При дальнейшем отсутствии газа компания может заключить договор гарантированной поставки любого количества резервного топлива в течение суток.

Помимо этого, в ходе проверки комиссия уделила внимание проектам, которые компания реализовала при подготовке к новому отопительному сезону. Вместе с опрессовкой, промывкой сетей и устранением повреждений бригады завершили частичную замену изношенных теплотрасс. К числу таких объектов относятся магистральная тепловая сеть на улицах Красноармейская и Дзержинского, а также тепловые сети района НГЧ — территории, ограниченной Первомайским проспектом, улицами Железнодорожная и Шотмана до памятного знака боевой славы «Танк Т-34».

О строительстве новых сетей в НГЧ рассказывает Илья Михачев, главный инженер АО «ПКС-Тепловые сети»: «С момента передачи сетей района в ведение АО „ПКС-Тепловые сети“ прошло около 13 лет. Все это время компания из-за отсутствия достаточного финансирования была вынуждена устранять повреждения точечно. После утверждения долгосрочной инвестиционной программы, которая позволила включить район в комплексную реконструкцию, была заменена большая часть тепловых сетей. Несмотря на то, что работа над проектом идет в течение трех лет, уже в первый год его реализации снизилось количество повреждений и существенно улучшилось качество оказания услуг».

Заслужили высокой оценки объекты «ПКС-Тепловые сети» и от членов Общественной палаты РФ, которые в октябре посетили жилищно-коммунальную инфраструктуру Петрозаводска. Официальным гостям презентовали центр оперативно-диспетчерского управления, современные системы диагностики повреждений и электронную схему тепловых сетей Петрозаводска ZuluGIS. Гости отметили высокий уровень цифровизации и модернизации объектов, а использование некоторых технологий рекомендуют в своих регионах.

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