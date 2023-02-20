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«ПКС-Водоканал» и «КРЦ» готовят подарки для добросовестных потребителей

Новости. Общество
12:21, 21 Февраля 2023

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АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Комплексный расчетный центр» проводят акцию для своих абонентов.

Двадцать победителей получат подарочные сертификаты в торговый центр. Участниками акции «Весна пришла!» могут стать все абоненты, оплачивающие счета за воду. Для этого нужно, чтобы до 23 марта у вас не числился долг, и была оплачена текущая квитанция за февраль.

Победителей акции определят с помощью метода генерации случайных чисел 10 апреля среди тех, кто выполнил все условия.

Порадуйте себя в честь наступления весны. Тем более сделать это совсем не сложно, достаточно лишь вовремя оплатить все счета. Пусть удача окажется на вашей стороне!

Подробную информацию об акции уточняйте по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31.

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